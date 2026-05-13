2026年4月に、プレジデントオンラインで反響の大きかった人気記事ベスト3をお送りします。キャリア・働き方部門の第1位は――。▼第1位参考書代も受講料もかからない…独学の資格勉強を根本から変える｢Googleの最新無料ツール｣のスゴい使い方▼第2位"スニーカーブーム"の裏で｢ナイキ離れ｣が止まらない…｢絶対王者｣を捨てた日本人が代わりに履き始めたもの▼第3位携帯トイレでビニール袋に用を足す…ショベルカーを操る女性作