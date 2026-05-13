サッカーW杯北中米3カ国大会の担当審判員に選ばれた荒木友輔主審（左）と三原純副審＝13日、東京都内6月に開幕するワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会の担当審判員に初めて選ばれた荒木友輔主審（40）が13日、東京都内で取材に応じ「できることを精いっぱいやりたい。他の審判団と協力しながら大会の成功に向けて頑張りたい」と抱負を語った。W杯本大会で笛を吹けば、日本人として5人目となる。三原純副審（44）は松江市役