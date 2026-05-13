【第5話】 5月13日 公開 第5話を読む 【拡大画像へ】 竹書房は5月13日、サカヤギ氏によるマンガ「異世界ハーレムマッサージ 神の指圧で悩めるモンスター娘たちを揉みほぐす！」第5話を「竹コミ！」にて公開した。 第5話では、狐人の商人・アマギが店にやってくる。セイタを騙し、怪しい商品を高値で売りつけようとする彼女だったが、彼の真っすぐな態度に調子を狂わされ