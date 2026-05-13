なか卯（東京都港区）の丼・うどんチェーン「なか卯」が、「漬け旨（うま）サーモン丼」を5月13日午前11時から期間限定で販売します。【えっ！】塩だれ＆ユッケ風旨辛だれのサーモン丼もおいしそう！（画像4枚）「漬け旨サーモン丼」は、2種類のしょうゆに、カツオと昆布のだしを合わせた特製のたれに漬け込んだサーモンを盛りつけた一品。上質な脂と、やわらかな身質が特長のアトランティックサーモンを使用し、鮮やかな色合い