〜 2026年4月の「負債1,000万円未満」倒産動向 〜2026年4月の負債1,000万円未満の倒産は、件数が52件（前年同月比36.8％増）で、 2カ月連続で前年同月を上回った。2026年1-4月累計は182件（前年同期比14.4％増、前年同期159件）で、前年を上回るペースで推移している。月平均は45.5件（前年同期39.7件）だった。産業別では、10産業のうち、増加が農・林・漁・鉱業、建設業、製造業、卸売業、小売業、金融・保険業、運輸業の7産