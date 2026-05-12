【モデルプレス＝2026/05/12】5人組ガールグループ・LE SSERAFIM（ルセラフィム）が5月12日午前0時、グループ公式SNSに2nd Studio Album ‘PUREFLOW’ pt.1の最初のコンセプト「BIRCH SCAR」バージョンの写真と映像を公開した。【写真】22歳K-POP日本人メンバー、デビュー後初のショートヘア◆LE SSERAFIM、新ビジュアル公開映像では、19世紀の古典映画のような圧巻の演出が施されており、古風な衣装を身に纏った5人のメンバーが、