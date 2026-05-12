日本バスケットボール協会は１２日、協会の元職員が計１４００万円の不適切な経費申請と金銭管理を行っていたことが判明したと発表した。全額が元職員から返還されているものの、協会は捜査当局とも連携して全容解明を進める。発表によると、２０２４〜２５年に開催された日本代表国際強化試合のうち４件（３か国）で、対戦相手を日本に招く際に支払う遠征補助費として出金した計１４００万円を、当時の担当者だった元職員が相