シャープ亀山工場の第2工場＝三重県亀山市シャープは12日、親会社である台湾の鴻海精密工業への売却が不成立となった亀山工場（三重県亀山市）の第2工場について、2026年度中に新たな売却先のめどを付ける方針を明らかにした。複数の企業が興味を示しているという。第2工場ではスマートフォン向けなどの中小型液晶パネルを生産しているが、事業縮小の一環で24年に生産能力を引き下げていた。当初は今年8月に生産停止の予定だっ