【新華社南昌5月11日】中国最大の淡水湖、鄱陽（はよう）湖のほとりに位置する江西省南昌市新建区では、渡り鳥がひなのふ化期を迎え、約4万羽のサギが山林や田畑、野原で巣を作り、子育てをしている。（記者/李美娟）