グローバルライフスタイルブランド「CASETiFY（ケースティファイ）」から、新作「Snappy™ スナップ & スティック」コレクションが2026年5月7日（木）日本時間13時より世界同時発売♡機能性とファッション性を兼ね備えたMagSafe対応アクセサリーが勢ぞろいします。さらに、K-POPガールズグループILLITのWONHEEをキャンペーンに起用し、トレンド感あふれる世界観にも注目。毎日