CASETiFY×WONHEEが魅せる♡新作テックアクセ「Snappy™」コレクション登場

グローバルライフスタイルブランド「CASETiFY（ケースティファイ）」から、新作「Snappy™ スナップ & スティック」コレクションが2026年5月7日（木）日本時間13時より世界同時発売♡機能性とファッション性を兼ね備えたMagSafe対応アクセサリーが勢ぞろいします。さらに、K-POPガールズグループILLITのWONHEEをキャンペーンに起用し、トレンド感あふれる世界観にも注目。毎日のスマホライフをもっと快適でおしゃれにしてくれる最新コレクションをご紹介します。

多機能な新作アクセが勢ぞろい

今回の「Snappy™ スナップ & スティック」コレクションは、クリエイターやビジネスパーソン、学生など、幅広いライフスタイルに寄り添う実用性が魅力です。

「Stick-It ミラーケース」は、約1.5mの落下保護性能を備えたMIL規格準拠のスマホケース。カラーはプリムローズピンクとブラックの2色展開で、iPhone 17 Pro／iPhone 17 Pro Maxに対応しています。

ケース背面には16個の吸盤を配置し、平滑な面へしっかり固定できる仕様。ミラー機能付きなので、外出先でのメイク直しにも便利です♪

「Snappy™ スナップ & スティック ミラーカードホルダースタンド」は、MagSafe対応の4-in-1アクセサリー。

カラーはプリムローズピンク／ブラックで、カード収納、スマホスタンド、ミラー、吸着グリップ機能を搭載しています。

さらに、「Snappy™ スナップ & スティック カードホルダースタンド」は、カードホルダー・スタンド・グリップ機能を兼ね備えた3-in-1仕様。

「Snappy™ スナップ ＆ スティック ミラー グリップスタンド」は、ミラー付きでスマートに使える便利アイテムです。

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トレンド感あふれるデザイン

今回のコレクションでは、デザイン性の高さも大きな魅力♡

「ボウ スマホストラップ」は、CASETiFYスマホケース専用のサイドソケットで簡単に着脱可能。耐久性と耐水性に優れたコードを使用しており、毎日安心して使えます。

また、ビーズデザインには「コケティッシュ」や「バレエコア」といった今注目のトレンドを反映。繊細でフェミニンなムードが、コーディネートのアクセントになってくれそうです。

さらに、ILLITのWONHEEを起用したキャンペーンビジュアルにも注目。スタイリッシュでエネルギッシュな世界観が、「Snappy™」コレクションの魅力をより一層引き立てています。

商品価格は6,450円（税込）～。Apple、Samsung、Googleデバイスに対応していますが、機種によっては非対応の場合もあるため事前チェックがおすすめです。

毎日をもっとスマートに♡

機能性とファッション性を両立した「Snappy™ スナップ & スティック」コレクションは、スマホアクセサリーをもっと自由に楽しみたい方にぴったり♡

吸着グリップやミラー、カード収納など、毎日を快適にしてくれる工夫が詰まっています。

2026年5月7日（木）より、CASETiFY公式オンラインストアと全国の対象店舗で発売開始。WONHEEの世界観とともに、新しいテックアクセサリーの魅力をぜひ体感してみてください♪