日が昇ると同時に眠りにつき、暗くなる頃に職場へ向かう。夜勤という働き方は、社会のインフラを支えるために不可欠なものだ。しかし、日常的な夜勤は心身ともにダメージが大きい。先日、ガールズちゃんねるに「夜勤がしんどい」というトピックが立った。トピ主は看護師で、次のように現在の心境を吐露している。「夜勤が体力的にも精神的にもしんどいです。特に想定外の急変や入院、転倒などのトラブルや処置など、何かあると泣き