◇パ・リーグソフトバンク8―3ロッテ（2026年5月10日みずほPayPayドーム）ソフトバンクの高卒3年目左腕・前田悠伍が今季初勝利を手にした。2回1死一塁でロッテ・井上に先制2ランを許すも、以降は切れ味満点の直球を軸に踏ん張った。味方打線が逆転し、昨年7月13日の楽天戦で挙げたプロ初勝利以来の白星を手に。それでも前田悠は「結果は素直にうれしいけど、内容を見たら反省点がある」と喜びに浸らず、すぐに切り替え