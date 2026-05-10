カターレ富山が明治安田J2・J3百年構想リーグ 地域リーグラウンドWEST-Bの首位を決めた。10日に第16節が行われ、前節時点で2位だった徳島ヴォルティスが奈良クラブに敗れて5連敗。1時間遅いキックオフで愛媛FC戦を行っていた富山は、勝てば首位が決まるチャンスが訪れた。後半に2点を奪った富山が勝利し、アルビレックス新潟や高知ユナイテッドSC、徳島との首位争いを制した。秋春制への移行に伴い行われている特別大会は、4