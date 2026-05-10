4打数2安打2打点2盗塁…3回にホームスチールに成功■ソフトバンク 8ー3 ロッテ（10日・PayPayドーム）ソフトバンクの周東佑京外野手が10日、みずほPayPayドームでのロッテ戦でホームスチールを成功させるなど大活躍。勝利に貢献し、ヒーローインタビューに呼ばれた。お立ち台では、亡き母への思いを話し、声を詰まらせた。周東が、「母の日」に魅せた。1点ビハインドの3回、1死一塁から右翼への適時三塁打を放って1点を返すと