ロフトでは2026年4月18日から5月29日までの期間、昨年に続き5回目となる「ロフト Kコスメフェスティバル 2026SS」を開催中です。韓国コスメだけを集結させた本イベント。今年の夏は、ロフト先行販売品を含めて136ブランド・全670種類ものコスメがラインアップされています。今回記者が注目したのは、大人の夏メイクに取り入れたい、自然なツヤを演出するアイテム。ナチュラルな光沢感を出しながら、夏の刺激からも守ってくれる超万