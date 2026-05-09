伊藤園・伊藤忠ミネラルウォーターズが輸入・販売する「エビアン」は、2026年にブランド200周年を迎える。これを機に若年層との接点強化を打ち出し、日本最大級のサバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」とのコラボレーションなど、従来とは異なる切り口のプロモーションを本格化させている。同ブランドは、フレンチアルプスの地層を15年以上かけて通過したナチュラルミネラルウォーター。硬度は304mg/Lで、日本