毎日の家事や料理をもっとラクに、もっと楽しくするなら、ニトリの1台10役にもなる超便利アイテムが頼れる味方です。省スペース＆多機能デザインで、キッチンの困りごとをまとめて解決してくれますよ。今回は特に使い勝手抜群の3アイテムを紹介します。どれも人に教えたくなるような魅力がたっぷりです。下ごしらえから調理までこれひとつでできる！●1台10役 マルチ調理ポット（4990円）これ1台あれば、煮る・蒸す・茹でる・炒め