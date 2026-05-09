【ニトリ】こりゃ100均には真似できない！「1台10役」の超便利キッチンアイテム3選

毎日の家事や料理をもっとラクに、もっと楽しくするなら、ニトリの1台10役にもなる超便利アイテムが頼れる味方です。省スペース＆多機能デザインで、キッチンの困りごとをまとめて解決してくれますよ。

今回は特に使い勝手抜群の3アイテムを紹介します。どれも人に教えたくなるような魅力がたっぷりです。

下ごしらえから調理までこれひとつでできる！

●1台10役 マルチ調理ポット（4990円）

これ1台あれば、煮る・蒸す・茹でる・炒める・炊く・温める・保温・和える・揚げる・ガス火調理と、多様な調理が可能。約1.8Lの大容量で家族の調理にも対応します。ふたをしたまま湯切りできる設計や、ゆで卵も簡単に作れる蒸し皿付属で、調理後はなべに他パーツを収納してコンパクトに片付けられるのも嬉しいポイントです。

SNSには「見た目コンパクトなのにあらゆる調理に活躍！」「車中泊にもめっち良い！」といったコメントが。忙しい日常の時短とお片付けのラクさが同時に叶います。

●1台10役マルチ調理セット（2490円）

テレビで紹介されて話題沸騰中の、1台10役の多機能調理セット。調理バット・ザル・スライサー・まな板・解凍プレートなど、調理下ごしらえに必要な道具がオールインワンになっており、これひとつで工程をスムーズに進められます。電子レンジや食洗機にも対応するなど、機能性も十分です。

SNSには「ズボラ主婦歓喜の神アイテム」「使いたいものがすべて詰まってる！」とコメントが。キッチンが手狭でもスペースを圧迫せず、ケースから出してすぐ活躍する便利さが魅力です。

●1台10役マルチトング（599円）

調理ツールとして優秀なトングに、和える・炒める・すくう・湯切り・つぶす・仕分ける・はかる・つかむ・かき出す・パスタすくいと、10もの機能を凝縮。耐熱素材で炒め物にも使え、食洗機対応でお手入れも簡単です。1本で複数の調理工程をこなせるので、道具の数を減らしつつ、作業効率を大幅にアップしてくれます。

「調理アイテムがたくさんあるのがストレスだったけどこれで解決」「使いやすくてすごく便利」とSNSにコメントが。省スペースなキッチンツールを探している人にぴったりです。

料理・調理準備・片付けまでスムーズに進められ、キッチンも暮らしも快適にしてくれます。手軽さと機能性を両立させたい人はぜひチェックしてみて。

※価格はすべて税込みです。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部