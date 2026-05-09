模様の入ったガラス玉「とんぼ玉」作家と、木工作家がコラボした作品の展示会が徳島市で開かれています。この展示会は、那賀町のとんぼ玉作家、小川さやさんと、上勝町の木工作家、田首俊彦さんが共同で開いているものです。会場には模様の入ったガラス玉「とんぼ玉」のネックレスや、木とガラスを組み合わせた小物入れなど約400点が展示されています。ガラスで作ったティーポットが持ち手になっているアクセサリーケ&