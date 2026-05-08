2025年3月に解散したアイドルグループ「KAT-TUN」元メンバーで、歌手の赤西仁さんが、26年5月7日にインスタグラムで、父の写真を公開した。これに、「似ている」といった反響が寄せられている。「#初公開」「#ノボルちゃん」赤西さんは、ポケットに手を入れたポーズの若い男性のモノクロ写真を投稿。上半身裸で、お腹にはさらしのようなものを巻いている。「ボクのパパ」と明かした。また、「#父」「#赤西」「#初公開」「#ノボルち