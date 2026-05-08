5月1日（金）に配信リリースされたももいろクローバーZの新曲「ムネモシュネ」が、フマキラー株式会社のフマキラー「スキンベープシリーズ」新CMのタイアップソングとなることが決定した。本日8日より、ももクロも出演する新CM『みんなのムチューを応援！』篇が地上波にて放送される。今回、フマキラー株式会社「スキンベープシリーズ」タイアップソングとなる『ムネモシュネ』は、”夏の記憶“をテーマにした明るいノスタルジック