俳優の岡田将生（36）が7日までに、自身のインスタグラムを公開。ゴールデンウイークを満喫したことを写真付きで伝えた。【写真】そんな顔で見つめないで…超近距離ショットの岡田将生岡田は「わたくしは白米がすきだ」と書き出すと、お茶碗に山盛りとなった白米を手に得意げな表情を見せる自身のオフショットを公開。「ゴールデンウィークはどう過ごされましたか？わたしはずっと見たかったマイディアミスターを見れました」