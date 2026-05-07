岡田将生、向かい合って…山盛りの白米を食らう“オフショット”に「そんな顔で見つめられては…」「かっこよ過ぎて辛い」
俳優の岡田将生（36）が7日までに、自身のインスタグラムを公開。ゴールデンウイークを満喫したことを写真付きで伝えた。
【写真】そんな顔で見つめないで…超近距離ショットの岡田将生
岡田は「わたくしは白米がすきだ」と書き出すと、お茶碗に山盛りとなった白米を手に得意げな表情を見せる自身のオフショットを公開。「ゴールデンウィークはどう過ごされましたか？わたしはずっと見たかったマイディアミスターを見れました」とオフ感満載で伝えた。
この投稿には「顔面つよ」「かっこよ過ぎて辛い」「そんな顔で見つめられては困ります」との反響が寄せられている。
【写真】そんな顔で見つめないで…超近距離ショットの岡田将生
岡田は「わたくしは白米がすきだ」と書き出すと、お茶碗に山盛りとなった白米を手に得意げな表情を見せる自身のオフショットを公開。「ゴールデンウィークはどう過ごされましたか？わたしはずっと見たかったマイディアミスターを見れました」とオフ感満載で伝えた。
この投稿には「顔面つよ」「かっこよ過ぎて辛い」「そんな顔で見つめられては困ります」との反響が寄せられている。