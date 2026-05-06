Aぇ! groupが、6月17日にリリースする4thシングル「でこぼこライフ」の第2弾ティザー映像を公開した。本楽曲は、6月12日に公開となるグループ初主演映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!? 』の主題歌。今回のティザーでは、耳に残るキャッチーなメロディと印象的な振り付けの一部が明らかになっているという。またAぇ! groupは、5月11日に「でこぼこライフ」に加え、これまでリリースした全44曲をサブスク解禁することを発表して