きょう(水)は日差しの出る所が多くなりますが、太平洋側では雲が広がりやすいでしょう。本州の南にある梅雨前線がやや北上するため、前線に伴う雲が西日本や東日本の太平洋側に広がる見込みです。九州南部や近畿南部ではすでに雨の降っている所がありますが、午後にかけても雨が降りやすいため、折り畳みの傘を持ってお出かけください。関東も夜になると、千葉県や神奈川県など南部を中心に雨雲がかかり、一時的に傘の出番となりそ