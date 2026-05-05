Aぇ! groupが、CDデビューから丸2年となる2026年5月15日（金）19:30にYouTube生配信を実施することを発表した。6月17日（水）にはグループ初主演映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』の主題歌となる4th Single「でこぼこライフ」をリリースする彼ら。先日、大阪城ホール公演のMCコーナー生配信で「でこぼこライフ」に加え、これまでリリースした全44曲のサブスク解禁と同楽曲の初披露を行ない話題となった。記念生配信ではCDデ