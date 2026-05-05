4月8日に2ndアルバム『Banquet』 をリリースしたMAZZELから、仲良しバディのKAIRYUさんとSEITOさんが登場！ エンタメに関するお話から、グループ活動への想いまで、たっぷり語っていただきました。お二人の掛け合いにも注目です！── お二人が街を散歩する人気YouTube企画「カイセイさんぽ」にちなみ、おめかししたカイセイさんぽスタイルと、リラックススタイルの衣装を用意しました。KAIRYUトラックジャケットとハーフパンツ