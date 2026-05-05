岡山県総社市出身の洋画家・満谷国四郎（みつたに・くにしろう）の作品とヨーロッパで活躍した画家などの版画を集めた展覧会が開かれています。 【写真を見る】総社市出身の洋画家「満谷国四郎」の油絵やヨーロッパで活躍した画家の作品を展示【総社吉備路文化館】 1930年に描かれた満谷国四郎の自画像です。会場には総社市が所有するピカソやマティスなどの版画とともに、明治から戦前にかけて活躍した洋画家・満谷