一人暮らしをしているときに、危険な目に遭ったことがあるという女性もいますよね。今回は、1階の部屋に住んだ女性のエピソードをご紹介します。私の布団！！「アパートの1階の部屋で一人暮らししていたときのこと。一応、下着は部屋の中に干していましたが、Tシャツやデニムなどの服は外に干していました。ある日、干していた服が盗まれていたんです……。すごくショックで、それ以来、服も部屋干しすることにしました。ある日、