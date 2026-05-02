一人暮らしをしているときに、危険な目に遭ったことがあるという女性もいますよね。今回は、1階の部屋に住んだ女性のエピソードをご紹介します。

私の布団！！

「アパートの1階の部屋で一人暮らししていたときのこと。一応、下着は部屋の中に干していましたが、Tシャツやデニムなどの服は外に干していました。ある日、干していた服が盗まれていたんです……。

すごくショックで、それ以来、服も部屋干しすることにしました。ある日、布団を外に干していたら、外から物音がして。ベランダのドアを開けたら、男が私の布団を盗もうとしていました……。

『私の布団！』って叫んだら、男は逃げていきました。通報して来てくれた警察の人には『下着だけじゃなくても、女性のものというだけで盗んでいく人はいる』と言われました……。そんな人がいるなんて……。当時は若かったのもあって、女性の一人暮らしをなめていましたね。

家賃が安いから1階の部屋に決めたけれど、お気に入りの服は盗まれるし怖い思いはするし、全然割に合いませんでした。そのあとすぐ引っ越したので、引っ越し代も高くついたし……。高くても、最初からセキュリティのしっかりした物件に住めばよかったです」（体験者：30代女性・会社員／回答時期：2026年3月）

▽ 女性の一人暮らしだと変質者にバレてしまった以上、同じ部屋に住み続けることは難しいですよね……。自分が思う以上に、物騒な事件って多いことも。一人暮らしならなおさら、セキュリティ面を重視したいですね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。