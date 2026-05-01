何気なく口から出てしまった一言が、男性の恋心を冷めさせてしまう原因になることも。そこで今回は、そんな好きな男性の前で「口にしない方がいいセリフ」を紹介します。「どうせ私なんて…」女性の「どうせ私なんて…」というネガティブな言葉にガッカリしてしまう男性は少なくありません。１度や２度なら「そんなことないよ」と気遣ってくれるでしょうが、何かあるごとに口にしているようだと、男性は女性のネガティブな感情に引