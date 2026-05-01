ダイエット中は主食を減らすべきなのでしょうか？それとも栄養バランスの良いものを食べるべきなのでしょうか？どちらもよく聞く方法だからこそ、迷いやすいポイントです。特に大人世代は無理をすると続かず、逆に何も考えないと変化が出にくいもの。そこで今回は「やせやすい食事」の考え方を解説します。主食を控える食事は“変化を感じやすい”主食を控える食事は、自然と全体の摂取量が抑えられやすく、比較的早い段階で変化を