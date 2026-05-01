主食を控えるvsバランスで整える、やせやすいのはどっち？大人世代の食事の正解
ダイエット中は主食を減らすべきなのでしょうか？それとも栄養バランスの良いものを食べるべきなのでしょうか？どちらもよく聞く方法だからこそ、迷いやすいポイントです。特に大人世代は無理をすると続かず、逆に何も考えないと変化が出にくいもの。そこで今回は「やせやすい食事」の考え方を解説します。
主食を控える食事は“変化を感じやすい”
主食を控える食事は、自然と全体の摂取量が抑えられやすく、比較的早い段階で変化を感じやすいのが特徴。「やっている実感」を得やすく、スタートとして取り入れやすい方法といえます。
ただし、主食を減らすこと自体が特別な解決策というより、結果として食事量が減ることによる影響が大きい点には注意が必要。控えすぎると満足感が下がり、反動で間食が増えるなど、食事のリズムが崩れやすくなることもあります。
バランスで整える食事は“安定しやすい”
主食・主菜・副菜を揃えるバランスのよい食事は、無理な制限がない分、続けやすく、体のコンディションも整いやすいのが特徴。食事の質が安定することで、日々の体調や食欲も落ち着きやすくなります。
一方で、量やタイミングを意識しないまま続けてしまうと、思ったような変化につながりにくいことも。「栄養バランスよく食べているつもり」でも、結果が出ないと感じる場合は、全体量や食べる時間帯を見直すことが必要です。
やせやすい人は“小まめに調整”している
結論として、やせやすい人に共通しているのは「主食を控えるかどうか」ではなく、「状況に応じて食事を調整していること」。活動量が少ない日は主食を控えめにする、外食が続いた日は整えるなど、その日の状態に合わせて食べ方を変えています。ようはどちらか一方に偏っていないのが特徴です。
主食を控えるか、栄養バランスで整えるか。どちらも正解とは言えません。ただ、やせやすい人ほど「食事を調整している」のは事実。ただ我慢するではなく、どう整えるかという視点が、無理なく続くダイエットにつながっていきます。＜取材・文：beauty news tokyo編集部 監修：かめやまあけみ（食生活アドバイザー）＞ ※画像は生成AIで作成しています
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