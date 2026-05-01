自由が丘のルイビ豚専門店「食事処GOEN」は、新商品「白絹ロース」の提供を2026年4月30日より開始した。本商品は1日3食限定で、売り切れ次第終了となる。■箸でほどける、希少部位“白絹ロース”白絹ロースは、ルイビ豚の中でも特にきめ細かく、繊維がやわらかい希少部位を、あえて薄くスライスして重ね合わせ、とんかつに仕立てた一品だ。揚げた瞬間に肉の水分を閉じ込めることで、衣は軽く、中はしっとりとした仕上がりとなって