ÌÌÀÜ´±¤ÎŽ¢Å°Ìë¤Ç¤¤Þ¤¹¤«?Ž£¤Ë¤É¤¦Åú¤¨¤ë¤«¡ÄÊÌ¼¼¤ËÄÌ¤µ¤ì¤ÆÂ¨ÆâÄê¥²¥Ã¥È¤·¤¿³ØÀ¸¤ÎÀäÌ¯¤ÊÊÖÅú¥Õ¥ì¡¼¥º
¢£ÆâÄê¤¬½Ð¤Ë¤¯¤¤¿Í¤ÎÊÊ
¿¼¹ï¤Ê¿Í¼êÉÔÂ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¿·Â´¤Î½¢¿¦³èÆ°¤Ç¤Ï¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤ä´ë¶È¤Ë¤è¤ë¡Ö¥ª¥ï¥Ï¥é¡Ê½¢³è½ª¤ï¤ì¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¡Ë¡×¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿°µÎÏ¤Î±Æ¶Á¤Ç¡ÖÃÇ¤ë¤Î¤¬ÉÝ¤¤¡×¡ÖÉÔµÁÍý¤ò¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È°à½Ì¤·¡¢ÉÔËÜ°Õ¤Ê¤¬¤é¼õ¤±¤ë´ë¶È¤ò¹Ê¤ê¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¿¿ÌÌÌÜ¤Ê³ØÀ¸¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
ÃæÅÓ¤ÎÅ¾¿¦»Ô¾ì¤Ë¤â¡¢»÷¤¿¤è¤¦¤ÊÍî¤È¤··ê¤¬¤¢¤ë¡£¡Öºß¿¦Ãæ¤ËÂ¾¼Ò¤ò¼õ¤±¤ë¤Î¤ÏÀ¿°Õ¤¬¤Ê¤¤¡×¡ÖÂàÏ©¤òÃÇ¤Ã¤ÆËÜµ¤ÅÙ¤ò¼¨¤·¤¿¤¤¡×¤½¤¦¹Í¤¨¡¢¶ÛµÞÅÙ¤¬¤Ê¤¤¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º²ñ¼Ò¤ò¼¤á¡¢Å¾¿¦³èÆ°¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¿Í¤¬Â¿¤¯¤¤¤ë¡£
¤«¤Ä¤Æ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼»î¸³¤Ë100Ï¢ÇÔ¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÂ¿¤¯¤Î½¢³èÀ¸¡¦Å¾¿¦¼Ô¤ÎÁêÃÌ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¿»ä¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¿¿ÌÌÌÜ¤Ê¿Í¤¿¤Á¤ËÃÇ¸À¤·¤¿¤¤¡£
¡Ö¿Í¤Ï¡¢ÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤È¼å¤¤¡×
¢£¡ÖÂàÏ©¤òÃÇ¤Ä¡×¤È¤¤¤¦Èþ³Ø¤¬¾·¤¯¤â¤Î
¤«¤Ä¤Æ¤Î»ä¼«¿È¡¢¡ÖÂàÏ©¤òÃÇ¤Ã¤Æ¤³¤½ËÜµ¤¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡×¤È¿®¤¸¤Æµ¿¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿°ì¿Í¤Ç¤¢¤ë¡£
º¬µò¤Î¤Ê¤¤¼«¿®¤ò¶»¤Ë¡¢Åìµþ¤Î¥¡¼TV¶É¤«¤é¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼»î¸³¤ËÄ©¤ß¡¢½¢¿¦Î±Ç¯¤ò·Ð¤Æ¡¢ËÌ³¤Æ»¤«¤é²Æì¤Þ¤ÇÁ´¹ñ¤ÎÊüÁ÷¶É¤ò2Ç¯°Ê¾å¼õ¤±Â³¤±¤¿¡£¾ì¿ô¤òÆ§¤à¤¦¤Á¡¢ºÇ½ªÌÌÀÜ¤Ë»Ä¤Ã¤¿¤Î¤Ï7²ó¡£¡Ö°ì¼¡»î¸³¤ÇÍî¤Á¤ë¤³¤È¤Ï¤Û¤Ü¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¾õÂÖ¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤Î´Ö¡¢»ä¤Ï¡Ö³ê¤ê»ß¤á¡×¤Î°ìÈÌ´ë¶È¤ò°ìÀÚ¼õ¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¡ÖÊÝ¸±¤¬¤¢¤ë¤È¼«Ê¬¤ò´Å¤ä¤«¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¡ÖÌ´¤ò³ð¤¨¤ë¿Í´Ö¤Ï¡¢ÂàÏ©¤òÃÇ¤Ã¤ÆÅØÎÏ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤À¡×¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¤È¤³¤í¤¬Âç³ØÂ´¶È¤¬ÌÜÁ°¤ËÇ÷¤Ã¤¿Åß¡¢°ÛÊÑ¤¬µ¯¤¤¿¡£µÞ¤ËÌÌÀÜ¤¬ÄÌ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£ÄÌ²á¤·¤ÆÅöÁ³¤À¤Ã¤¿°ì¼¡»î¸³¤Ë¤¹¤éÍî¤Á»Ï¤á¡¢¼«Ê¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¤Þ¤ë¤Ç½Ð¤»¤Ê¤¤¡£
¸¶°ø¤Ï¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥¿¥¤¥à¥ê¥ß¥Ã¥È¤¬Ç÷¤ë¾Ç¤ê¤¬¡ÖÈáÁÔ´¶¡×¤È¤Ê¤Ã¤ÆÁ´¿È¤«¤é¤Ë¤¸¤ß½Ð¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤â¤ä¤ê¤Þ¤¹¡¢Íê¤à¤«¤éÆâÄê¤ò¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤½¤ó¤Êº©´ê¥â¡¼¥É¤È¤Ê¤ê¡¢ÌÌÀÜ´±¤Î´é¿§¤ò¤¦¤«¤¬¤¤¡¢¾¯¤·¤Ç¤âµ¤¤ËÆþ¤é¤ì¤è¤¦¤È·Þ¹ç¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
´ë¶È¤¬µá¤á¤ë¤Î¤Ï¡Ö°ì½ï¤ËÆ¯¤¤¿¤¤Ì¥ÎÏÅª¤Ê¿ÍÊª¡×¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢¡Ö½¦¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¹¤¬¤ê¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¿ÍÊª¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£º©´ê¤¹¤ì¤Ð¤¹¤ë¤Û¤É¡¢Ì¥ÎÏÅª¤Ê¿Í¤«¤é¤Ï±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¡£
¢£ÌÌÀÜ¤Ç¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯´ë¶È¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¸À¤Ã¤¿·ë²Ì
Àº¿ÀÅª¤ËÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤¿»ä¤Ï¡¢¤Ä¤¤¤Ë¿®¾ò¤ò¶Ê¤²¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£¡ÖÊÝ¸±¡×¤òºî¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢°ìÈÌ´ë¶È¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£
Åß¤«¤é¤Ç¤â¼õ¸³¤Ç¤¤ë´ë¶È¤Ï°Õ³°¤ÈÂ¿¤¤¡£»ä¤¬Áª¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢¤È¤¢¤ë´ë¶È¤Î±Ä¶È¿¦¡£»ÖË¾ÅÙ¤ÏÀµÄ¾¤Ë¸À¤Ã¤ÆÄã¤¤¡£¤À¤¬¡¢¤³¤Î¡Ö¹Ô¤¤¿¤¤´ë¶È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¼õ¤±¤ë¡×¤È¤¤¤¦·Ð¸³¤¬¡¢¿ÍÀ¸¤ÎÂç¤¤ÊÅ¾µ¡¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
»ÖË¾ÅÙ¤¬Äã¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢»ä¤ÏÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£½¸ÃÄÌÌÀÜ¤Ç¤Ï¡¢ËÜÌ¿¤¬¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤âÀµÄ¾¤ËÅÁ¤¨¤¿¡£¼þ¤ê¤¬¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤â¸æ¼Ò¤ËÆþ¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÇ®ÊÛ¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢ÌÌÀÜ´±¤¬¤³¤¦¿Ò¤Í¤¿¡£
¡Ö¤¦¤Á¤Î´ë¶È¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¡©¡×
Â¾¤Î³ØÀ¸¤Ï¡Ö¤ä¤ê¤¬¤¤¤¬¤¢¤ë¡×¡Ö¼ÂÎÏ¼çµÁ¤ÇÀ®Ä¹¤Ç¤¤ë¡×¤È¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¸ÀÍÕ¤òÊÂ¤Ù¤ë¡£°ìÊý¡¢¼º¤¦¤â¤Î¤¬²¿¤â¤Ê¤¤»ä¤Ï¡¢Ê¿Á³¤È¤³¤¦Åú¤¨¤¿¡£
¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯´ë¶È¤Ç¤¹¤Í¡×
ÌÌÀÜ´±¤«¤é¡¢¤É¤Ã¤È¾Ð¤¤¤¬µ¯¤¤¿¡£¤¤¤Þ¤Ç¤³¤½Ï«Æ¯´Ä¶¤Ï²þÁ±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤¬¡¢Åö»þ¤Ï¤½¤Î´ë¶ÈÌ¾¤ò¸¡º÷¤¹¤ë¤È¿¿¤ÃÀè¤Ë¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯´ë¶È¡×¤È¤¤¤¦´ØÏ¢¥ï¡¼¥É¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¡£Á´°÷¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë»ö¼Â¤ò¤¢¤¨¤ÆÈò¤±¤ÆÄÌ¤ë¤Û¤¦¤¬¡¢»ä¤Ë¤ÏÉÔ¼«Á³¤Ë»×¤¨¤¿¤Î¤À¡£
¤µ¤é¤Ë¡ÖÅ°Ìë¤Ï¤Ç¤¤ë¤«¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¡¢¼þ°Ï¤¬¡ÖÂÎÎÏ¤Ë¤Ï¼«¿®¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ö´î¤ó¤Ç¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÍ¦¤Þ¤·¤¯Åú¤¨¤ë¤Ê¤«¡¢»ä¤ÏÀµÄ¾¤ËÊÖ¤·¤¿¡£
¡Ö¤Ç¤¤ì¤Ð¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤È¤¤¤¦¤È¤¤Ë¤Ï´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×
Áê¼ê¤ËÕ»¤Ó¤º¡¢¤«¤È¤¤¤Ã¤Æ·ö²Þ¹ø¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤ò¸ÀÍÕ¤Ë¤·¤¿¡£
·ë²Ì¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤«¡£»ä¤Ï¤½¤Î¾ì¤ÇÊÌ¼¼¤ËÄÌ¤µ¤ì¡¢¤¢¤Ã¤µ¤ê¤ÈÆâÄê¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¤É¤¦¤·¤Æ¤âÆþ¤ê¤¿¤¤¤Èº©´ê¤·¤¿ËÜÌ¿¤Ë¤ÏÁê¼ê¤Ë¤µ¤ì¤º¡¢»ÖË¾ÅÙ¤ÎÄã¤«¤Ã¤¿²ñ¼Ò¤«¤é¤Ï¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Î¸ÀÍÕ¤ÇÆâÄê¤¬½Ð¤¿¤Î¤À¡£
¸í²ò¤·¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¤Î¤Ï¡¢·è¤·¤Æ¡Ö²£ÊÁ¤ÊÂÖÅÙ¡×¤ä¡Ö´ñ¤ò¤Æ¤é¤Ã¤¿È¯¸À¡×¤ò¿ä¾©¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤³¤Î»þ¤Î¾¡°ø¤Ï¡¢ÆâÄê¤Û¤·¤µ¤Ë¤¹¤¬¤ê¤Ä¤¯¡ÖÈáÁÔ´¶¡×¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¾þ¤é¤Ê¤¤¡ÖÁÇ¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤ò¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£Ì¿¹Ë¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢¥Ð¥ó¥¸¡¼¥¸¥ã¥ó¥×¤ÏÈô¤Ù¤ë
°ì¤Ä¤Î´ë¶È¤ÎÆâÄê¤È¤¤¤¦¡ÖÊÝ¸±¡×¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿½Ö´Ö¤«¤é¡¢ËÜÌ¿¤Ç¤¢¤ë¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼»î¸³¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ï·àÅª¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤³¤³¤ÇÍî¤Á¤Æ¤â¡¢½Õ¤«¤é¹Ô¤¯²ñ¼Ò¤Ï¤¢¤ë¡×¤½¤Î°Â¿´´¶¤ÏÀäÂç¤À¤Ã¤¿¡£²¿¤è¤ê¤Î¤Ó¤Î¤Ó¤È¤·¤ã¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¼«Ê¬¤Ë¶Ã¤¤¤¿¡£ÌÌÀÜ´±¤Ë·Þ¹ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤ÎÁÇ¤ÎÌÌÇò¤µ¤äÀµÄ¾¤µ¤ò¤Ö¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÊÝ¸±ÆâÄê¤òÆÀ¤Æ¤«¤é¤ï¤º¤«1¥«·î¸å¡¢ÅÔÆâ¤Î¥í¡¼¥«¥ë¶É¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÆâÄê¤ò¾¡¤Á¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
»ä¤¬Ä¹¤¯¶ì¤·¤ó¤À¸¶°ø¤Ï¡¢·ë¶É¤Î¤È¤³¤í¡ÖÂàÏ©¤òÃÇ¤Ä¤Û¤¦¤¬¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¹þ¤ß¤À¤Ã¤¿¡£
À¤¤ÎÃæ¤ò¸«ÅÏ¤»¤Ð¡¢ÊÝ¸±¤ò¤«¤±¤Ê¤¬¤éÀ®¸ù¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¿Í¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¡£²ñ¼Ò°÷¤È¤·¤Æ°ÂÄê¤·¤¿¼ýÆþ¤òÆÀ¤Ê¤¬¤é¡¢µÙÆü¤Ë¥Ð¥ó¥É³èÆ°¤äÇÐÍ¥¶È¡¢¤ª¾Ð¤¤¤òÂ³¤±¡¢Âç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤¿¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£ÂàÏ©¤òÃÇ¤¿¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¾Ç¤é¤º¤Ë¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£
¢£¥Ç¡¼¥¿¤¬¼¨¤¹¡ÖÇØ¿å¤Î¿Ø¡×¤Î¥ê¥¹¥¯
µ¤¾Ý¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤Ê¤É¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤òÀÑ¤ó¤Àº£¡¢»ä¤Ï½¢³èÀ¸¤äÅ¾¿¦´õË¾¼Ô¤ÎÁêÃÌ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡ÖÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ÆÉé¤Î¥ë¡¼¥×¤Ë´Ù¤ë¿Í¡×¤ò¿ô¤¨¤¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¸«¤Æ¤¤¿¡£¤À¤«¤éÅ¾¿¦´õË¾¼Ô¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¿´¿È¤ò²õ¤·¤½¤¦¤Ê¶ÛµÞ»öÂÖ¤Ç¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢¤¤¤Þ¤Î²ñ¼Ò¤ò¼¤á¤º¤Ë³èÆ°¤¹¤Ù¤¤À¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£³ØÀ¸¤Ë¤Ï¡ÖÂè°ì»ÖË¾¤ò¼õ¤±¤ëÁ°¤Ë¡¢¤Ç¤¤ì¤Ð¤É¤³¤«¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤âÆâÄê¤È¤¤¤¦ÊÝ¸±¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡×¤È½õ¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ì¤Ï¸Ä¿Í¤Î·Ð¸³Â§¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¿Íºà¥µ¡¼¥Ó¥¹²ñ¼Ò¤Ê¤É¤Ë¤è¤ëµÒ´ÑÅª¤Ê¥Ç¡¼¥¿¤«¤é¤âÆÉ¤ß¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡Å¾¿¦¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö¶õÇò´ü´Ö¡×¥ê¥¹¥¯
¥ì¥Ð¥ì¥¸¡¼¥º¤Ë¤è¤ëÃæÅÓºÎÍÑÃ´Åö¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¼ÂÂÖÄ´ºº¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Î¥¿¦´ü´Ö¡Ê¥¥ã¥ê¥¢¤Î¶õÇò´ü´Ö¡Ë¤Ï¡Ö»Å»ö¤Ø¤ÎÂÑÀ¤¬¼å¤½¤¦¡×¡Ö»Å»ö¤Ø¤Î°ÕÍß¤¬Äã¤½¤¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥Ð¥¤¥¢¥¹¤òÊú¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£ºß¿¦Ãæ¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤½¤¦¤·¤¿µ¿Ç°¤ÏÀ¸¤¸¤Ê¤¤¡£
¢¾Ç¤ê¤¬¾·¤¯¡ÖÉÔËÜ°Õ¤ÊÂÅ¶¨¡×¥ê¥¹¥¯
GOLD CAREER¤ÎÄ´ºº¤Ç¤â¡¢Å¾¿¦·Ð¸³¼Ô¤ÎÌó8³ä¤¬¡ÖÅ¾¿¦³èÆ°¤ÏÆ¯¤¤Ê¤¬¤é¤¹¤ë¤Ù¤¡×¤È²óÅú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Âà¿¦¤·¤ÆÃù¶â¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤¯¾Ç¤ê¤ÏÎäÀÅ¤ÊÈ½ÃÇÎÏ¤òÃ¥¤¤¡¢¡Ö¤É¤³¤Ç¤â¤¤¤¤¤«¤éÁá¤¯·è¤á¤¿¤¤¡×¤È¡¢ËÜÍè¤Ê¤éÁª¤Ð¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÉÔËÜ°Õ¤Ê¾ò·ï¤ä´Ä¶¤ÇÂÅ¶¨¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦Í×°ø¤È¤Ê¤ë¡£
£¿·Â´½¢³è¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÖÆâÄê¤ÎÆó¶Ë²½¡×
½¢³è¾ðÊó¥µ¥¤¥È¥Þ¥¤¥Ê¥Ó¤ÎÂç³ØÀ¸³èÆ°¼ÂÂÖÄ´ºº¤ò¸«¤ë¤È¡¢½¢³è¸åÈ¾¤Ç¡ÖÆâÄê0¼Ò¡×¤Î³ØÀ¸¤¬Ìó1³ä»Ä¤ë°ìÊý¡¢¡Ö3¼Ò°Ê¾å¡×¤ÎÆâÄê¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë³ØÀ¸¤Ï4³ä¤òÄ¶¤¨¤ë¡£ÆâÄêÊÝÍ¼Ô¤ÎÊ¿¶Ñ³ÍÆÀ¿ô¤Ï2025Ç¯Â´¤Î¼ÂÀÓ¤Ç2.7¼Ò¤À¤È¤¤¤¦¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢1¼Ò¼õ¤«¤ë³ØÀ¸¤Ï¤Þ¤°¤ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ï¢º¿Åª¤ËÊ£¿ô¼Ò¤«¤éÆâÄê¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¼õ¤±¤ë´ë¶È¤Îµ¬ÌÏ¤ä¶¥ÁèÎ¨¤Ë¤â¤è¤ë¤¬¡¢»ä¤¬¸«¤Æ¤¤¿Ãæ¤Ç¤â¡¢¡ÖºÇ½é¤Î1¼Ò¡×¤¬¿´¤ÎÍ¾Íµ¤òÀ¸¤ß¡¢ÌÌÀÜ¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò²¡¤·¾å¤²¡¢¼¡¤ÎÆâÄê¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤à¤È¤¤¤¦³ØÀ¸¤ÏÂ¿¤¤¡£
¢£»ä¤¿¤Á¤Ï¡Ö¾®¿´¼Ô¤ÎËÞ¿Í¡×¤Ç¤¢¤ë
¡ÖÇØ¿å¤Î¿Ø¡×¤Ç´ñÀ×¤òµ¯¤³¤»¤ë¤Î¤Ï¡¢¤´¤¯°ìÉô¤ÎºÍÇ½¡¢±¿¡¢Àº¿ÀÎÏ¤ò»ý¤Ä¿Í¤À¤±¤À¡£
»ä¤ò´Þ¤á¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í´Ö¤Ï¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ë¼å¤¯¡¢Àè¹Ô¤¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤ÉÔ°Â¤Ë²¡¤·¤Ä¤Ö¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤ó¤Ê¾®¿´¼Ô¤ÎËÞ¿Í¤Ï¡¢ÊÝ¸±¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¾¡Éé¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤¤¤ÞÄ©Àï¤òÌÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Î¤Ê¤«¤Ë¤â¡¢Ì¿¹Ë¤µ¤¨¤¢¤ì¤Ð»×¤¤ÀÚ¤êÄ·¤Ù¤ë¿Í¤¬¤¤Ã¤È¤¤¤ë¤Ï¤º¤À¡£
----------
º´Æ£ ·½°ì¡Ê¤µ¤È¤¦¡¦¤±¤¤¤¤¤Á¡Ë
µ¤¾Ý¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡¢¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼
Ä¹Ìî¸©²¬Ã«»Ô½Ð¿È¡£³ØÀ¸»þÂå¡¢¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ò»Ö¤¹¤â100¼Ò°Ê¾å¤«¤éÉÔºÎÍÑÄÌÃÎ¤ò¼õ¤±¼è¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤âÇ´¤ê¶¯¤¯Ä©Àï¤òÂ³¤±¡¢¥í¡¼¥«¥ë¶É¤Ç¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£¤½¤Î¸å¡¢Ê¸²½ÊüÁ÷¤ÎÊóÆ»µ¼Ô¡¦¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¹ñ²ñ¤ä¼óÁê´±Å¡¡¢ºÒ³²¸½¾ì¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¼èºà¤ò·Ð¸³¡£¸½ºß¤Ïµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤È¤·¤Æ¤Î»ñ³Ê¤òÀ¸¤«¤·Á´¹ñ¥Í¥Ã¥È¤Î¥Æ¥ì¥Ó¶É¤ä¥é¥¸¥ª¶É¤Çµ¤¾Ý¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
----------
¡Êµ¤¾Ý¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡¢¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼ º´Æ£ ·½°ì¡Ë