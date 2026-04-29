２９日午前１１時４５分頃、東京都板橋区大山東町の路上で車５台と自転車２台がからむ事故があった。６人が病院に搬送され、うち自転車に乗っていた警視庁板橋署員ら３人が重傷という。同署幹部によると、乗用車が軽ワゴン車に追突して事故が起きた。同署は乗用車を運転していた２０歳代の男を自動車運転死傷行為処罰法違反（過失運転致傷）容疑で現行犯逮捕し、事故原因を調べている。