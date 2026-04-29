前後半に1枚ずつイエローカードを受け退場鹿島アントラーズは4月29日、味の素スタジアムで行われたJ1第13節で東京ヴェルディと対戦し1-2で敗れた。リードを許した後半、MF三竿健斗がイエローカード2枚で退場するアクシデントが起きた。前半19分に先制点を奪った鹿島だったが、ミスから東京VのMF熊取谷一星にループ弾を決められ同点に。さらにサイドから崩され1-2で折り返した。そして後半は鹿島が攻勢を強めたが、アクシデン