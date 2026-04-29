[4.29 J2・J3百年構想リーグ EAST-B第13節](NACK)※14:00開始主審:須谷雄三<出場メンバー>[RB大宮アルディージャ]先発GK 24 トム・グローバーDF 3 加藤聖DF 19 尾崎優成DF 37 関口凱心DF 88 西尾隆矢MF 7 小島幹敏MF 15 中山昂大MF 17 神田泰斗MF 23 杉本健勇MF 27 松井匠FW 90 オリオラ・サンデー控えGK 1 笠原昂史DF 22 茂木力也DF 34 村上陽介DF 44 木寺優直MF 6 石川俊輝MF 14 泉柊椰FW 11 カプリーニFW 20 日高元FW 45