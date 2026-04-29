歌手の浜崎あゆみさんが28日、自身のインスタグラムを更新。兵庫・ワールド記念ホールで開催された公演「ayumi hamasaki JAPAN TOUR 2026 -Scapegoat-」終演後などの写真を掲載しながら、デビュー記念月を振り返りました。【写真を見る】【浜崎あゆみ】デビュー記念月ツアーを終え万感の思い「感無量です。」浜崎さんは「例年であれば4月8日にお祝いしていただいて来たデビュー記念日を、今年は4月いっぱいかけて、東京・名古屋・