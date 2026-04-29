2021年の土石流災害で被災した熱海市の伊豆山地区に新たなコミュニティ防災センターが完成し、落成式が行われました。土石流災害の復旧復興事業の一環として完成したのは「伊豆山コミュニティ防災センター」です。総工費はおよそ3億円で、ミーティングスペースや防災倉庫が設けられ、屋外にはマンホールトイレやかまどベンチ、非常時に電源を供給するシステムなどが整備されました。コミュニティ防