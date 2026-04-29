劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』の勢いが止まらない。4月10日の公開から17日間で観客動員533万人、興行収入79億円を突破するなどメガヒットを記録する中、新たな劇場施策が続々と発表された。【動画】限界突破（リミットブレイク）PV大ヒット記念として“副音声（オーディオコメンタリー）プレミアムトーク上映”の実施が決定。5月1日より期間限定で開催される本企画には、江戸川コナン役の高山みなみをはじめ、沢