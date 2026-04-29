秋田県で今月３２４件の目撃情報４月の県内のクマ目撃情報が例年と比べて大幅に増加している。読売新聞が入手した秋田市牛島地区の住宅街の防犯カメラ映像には、クマが道路を走り去った約１５秒後に通行人が現れ、出合い頭に接触しかねない状況が記録されていた。今年はまだ人身被害は発生していないが、専門家は「いつ市街地で被害が出てもおかしくない」と警戒を呼びかけている。（夏目拓真、菊池蓮）「うわっ。本当にクマが