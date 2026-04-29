「孫に会えるのが楽しみ」本来なら、そんな言葉が自然に出てくるはずでした。しかし、可愛い孫と娘の来訪を素直に喜びきれない……。69歳女性が抱える“見えない負担”とは？娘からの孫連れ来訪予告…喜びよりも「溜息」「お母さん、ゴールデンウィークも泊まるから準備よろしくね！」受話器の向こうで弾むような娘の声。「うん、わかった。待ってるね……」そう答えて電話を切ったものの、その表情はさえず、つい溜息が零れたのは