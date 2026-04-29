年中夢球さんが伝授…エラーしても引きずらない“メンタル操縦術”エラーは野球に付き物。しかし、少年野球では1つのミスが動揺を生み、エラーを重ねてしまう選手は少なくない。ミスを最小限に留めるにはどうしたらいいのか。野球講演家として全国各地を訪れ、多くの選手や保護者・指導者をメンタル面でサポートしている年中夢球（ねんじゅう・むきゅう）さんが、対応策を紹介している。選手がエラーした際によく聞かれる「気