攻守の重要局面となる「バイタルエリア」で輝く選手たちのサッカー観に迫る連載インタビューシリーズ「バイタルエリアの仕事人」。第63回は、RB大宮アルディージャのMF泉柊椰だ。2000年12月生まれで大阪府出身の泉は、ヴィッセル神戸のアカデミー、びわこ成蹊スポーツ大を経て、2023年に神戸でプロキャリアをスタート。その後、同年８月にモンテディオ山形、2024シーズンに大宮へ育成型期限付き移籍し、2025シーズンに大宮へ完