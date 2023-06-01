お笑いコンビ・ダイアンの津田篤宏と霜降り明星のせいやが、29日放送の日本テレビ系『センビキ答えは線を引くだけです』（後7：00）に出演する。放送に先駆け取材会が行われ、火花を散らした。【写真】楽しそう！爆笑する津田篤宏とやや笑いのせいや同番組は「線を引くだけですべて答えられる 」をコンセプトにしたクイズバラエティーで、これまで3度の特番を放送してきた。せいやは毎回出演しており、津田は初出演となる。