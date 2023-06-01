俳優の水上恒司（２６）と福士蒼汰（３２）が２８日、都内で行われた映画「ＴＯＫＹＯＢＵＲＳＴ−犯罪都市−」（５月２９日公開）のジャパンプレミアムに、共演の東方神起・ユンホ（４０）、ピエール瀧（５９）らと出席。福士は役作りで筋骨隆々となったボディを披露した。犯罪集団のボスを演じた福士は「撮影が始まる前に（体重を）１５キロぐらい筋肉と脂肪で増やして、今は脂肪だけ１０キロ落としている」と説明。水上は