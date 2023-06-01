球団発表メッツは28日（日本時間29日）、千賀滉大投手を腰椎の炎症のため15日間の負傷者リスト（IL）に入れたことを発表した。27日（同28日）に遡って適用される。クリスチャン・スコット投手を昇格させた。33歳の千賀は26日（同27日）のロッキーズとのダブルヘッダー第2試合に先発し、3回途中3失点で4敗目。今季5度目のマウンドでも白星を挙げられなかった。11日、17日の試合でいずれも7失点するなど、0勝4敗、防御率9.00と不