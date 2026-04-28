34歳の美人経営者が婚活デートで子どもについて会話する中で、お相手のハイスペック男性の“ポジティブ”な発言に表情を一変させる場面があった。【映像】34歳美人経営者 ハイスペ男性の一言に表情一変4月28日、ABEMA『時計じかけのマリッジ』の第1話が公開された。同番組は、婚活初心者の美女3人が30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で、平均年収2000万円超えの“ハイスぺ男性”30人の中から結婚相手を見つけな